В Киеве опять все выходные будет ограничено движение транспорта: что нужно знать

Главное: На этих выходных в Киеве из-за проведения традиционного полумарафона будет перекрыто движение на ряде улиц и мостов в Подольском, Печерском и Днепровском районах. Также на время матча Чемпионата Украины по футболу между «Динамо» и «Александрией» будет ограничена работа станций метрополитена в районе НСК «Олимпийский».

Детали: 18-19 сентября в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением 11-го Киевского полумарафона. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соревнования будут проходить с 07:00 до 13:30 19 сентября. Но движение транспорта ограничат с 5 утра 18 сентября до 22:00 19 сентября.

В частности, 18-19 сентября будут перекрыты:

— ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской);

— ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской);

— ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской).

19 сентября будут перекрыты:

— ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30;

— Боричев спуск — с 07:00 до 13:30;

— ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30;

— ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30;

— ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;

— Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30;

— Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;

— Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00;

— ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00;

— Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00;

— ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00;

— Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00;

— Мост Метро — с 07:00 до 10:00;

— поворот с Моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00.

Также по маршруту марафона будет изменено движение общественного транспорта.

Кроме того, как сообщается на официальном канале Киевского метрополитена в Telegram, 18 сентября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча Чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Александрией» до 19:30 возможно закрытие на вход станции «Олимпийская», а после матча — станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

19 сентября станция «Театральная» будет работать только как узловая, а станции «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» будут закрыты даже для перехода. Такие ограничения будут действовать с самого утра и до завершения массовых мероприятий.

В тему: Последний раз движение транспорта в центре Киева ограничивалось 4 сентября в связи с проведением спортивного соревнования «Uklon Ночной забег».