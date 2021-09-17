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Новости > Луганская «Заря» очень неудачно начала выступления в Лиге конференций

Луганская «Заря» очень неудачно начала выступления в Лиге конференций

Абелардо
17.09.21 00:22
79
Луганская «Заря» очень неудачно начала выступления в Лиге конференций

Главное: Луганская «Заря» стартовала в групповом этапе Лиги конференций. Подопечные Виктора Скрипника на выезде проиграли норвежскому «Буде-Глимту» 1:3.

Детали: 16 сентября состоялись первые игры группового этапа Лиги конференций. Луганская Заря гостила в Норвегии у «Буде-Глимта».

После бесславного вылета из квалификации Лиги Европы, была надежда, что хотя бы в этом турнире подопечные Виктора Скрипника будут играть увереннее. И в первом тайме было еще куда ни шло.

Но едва началась вторая сорокапятиминутка, как луганчане пропустили быстрые два гола: на 48-й минуте Ульрик Салтнес открыл счет в матче, а через минуту Ола Сольбаккен удвоил преимущество своей команды.

Прошло всего десять минут, как счет стал разгромным: после серии ошибок у защитников «Зари» мяч подхватил Пеллегрино и элегантно перебросил голкипера луганчан.

Все, на что хватило гостей, — гол престижа в исполнении Громова. В итоге уверенная победа норвежского клуба 3:1. В параллельной встрече нашей группы итальянская «Рома» разгромила дома софийский ЦСКА со счетом 5:1.

Турнирная таблица в группе С:

1. «Рома» — 1 игра / 3 очка;

2. «Буде- Глимт» — 1 / 3;

3. «Заря» — 1 / 0;

4. ЦСКА — 1 / 0.

В тему: В первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играл против тираспольского «Шерифа». Подопечные Роберто де Дзерби потерпели унизительное поражение со счетом 0:2.

Тэги: футбол, спорт, ФК Заря, Лига Конференций

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