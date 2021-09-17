Волынь страдает от нашествия крайне опасных насекомых

Главное: Нашествие белой американской бабочки угрожает сотням видов растений в Волынской области. По данным местных властей, у нее нет естественных врагов и за ночь она способна уничтожить дерево.

Детали: В Луцком районе Волынской области из-за нашествия белой американской бабочки власти ввели карантин в 35 населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба местного районного совета, вредитель появился в этой местности в 2019 году и из-за отсутствия естественных врагов стал стремительно распространяться по региону.

По словам, начальницы отдела карантина растений управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродспоживслужбы в Волынской области Ирины Хайдуковой, данный вредитель очень опасен. За ночь он способен уничтожить куст или дерево.

«Люди ложатся спать, а утром застают полностью оплетено паутиной дерево. За два таких повреждения дерево погибает. Это очень страшный карантинный организм. Наиболее страдают владельцы придомовых территорий. Поражает бабочка парковые и придорожные зоны», — рассказала она.

В целом бабочка угрожает 300 видам растений.

Специалисты рекомендуют, обнаружив паутинное гнездо на дереве, немедленно его сжечь, а дерево обработать пестицидами, хотя бы препаратами для колорадского жука.

Справка: Американская белая бабочка — бабочка из семейства Медведицы, карантинный вредитель плодовых культур. Повреждает преимущественно шелковицу, яблоню, сливу, черешню, грецкий орех, грушу, айву, абрикос, персик, черемуху, шиповник. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность. Особенно большой вред наносит после появления второго поколения.

Родина вида — Северная Америка, откуда в середине XX века она попала в Европу и Азию, а в 1990-х годах — в Среднюю Азию. Преимущественно распространяется не путем естественного перелета, а транспортными средствами, с тарой, упаковочным материалом, и грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из зараженных регионов.

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