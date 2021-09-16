Главные новости за 16 сентября 2021 года

— Президент Украины Владимир Зеленский прервал брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы после того, как дипломат подверг серьезной критике ООН.

— Народный депутат Украины Илья Кива записал видеообращение к лидеру партии Юрию Бойко. В нем он возмущался положением дел в Полтавской области, а в своих выражениях слов не подбирал.

— Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцев повторно будут вакцинировать от коронавируса. Условий этому два.

— В украинских школах по всей стране будут проводиться внезапные проверки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, с чем это связано.

— Четыре западные области Украины близки к тому, чтобы попасть в «красную» зону карантина. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, это Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.

— В Одессе судят 52-летнего мужчину, который изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, а также изготавливал порнографические материалы с их участием. Своих жертв насильник принуждал к развратным действиям, представляясь сотрудником полиции и шантажируя их распространением сведений, порочащих честь и достоинство.

— В Карпатах произошел взрыв в долине горы Под-Берды во время разжигания костра туристами. Погибло два человека, еще семеро травмированы.

— В одной из школ Полтавы 10-летняя ученица потеряла сознание во время урока физкультуры. Врачи ей помочь не смогли. Причина внезапной кончины пока остаются неизвестной.

— В Запорожье предложили переименовать площадь Маяковского в честь звезды американского гей-порно Билли Херрингтона.

— Украинский боксер Иван Редкач заявил, что в России ему предложили 500 тысяч долларов за смену гражданства. О своем решении он пообещал сообщить позже.

— Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорит, что в Украине увеличивается вероятность новостей о природных катаклизмах. Климатические изменения в Украине заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

— Главы США, Великобритании и Австралии создали новое объединение в сфере обороны и безопасности. Как утверждается, альянс под названием AUUKUS направлен на усиление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

— Жители Фарерских островов за один день выловили и убили более 1400 дельфинов, что является рекордом за всю историю этой культурной традиции.

— Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос экипаж, в составе которого нет ни одного профессионального астронавта. Кроме того, благодаря этому старту в космосе впервые одновременно находятся сразу 14 человек.