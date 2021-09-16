Ученые накачали мышей ЛСД и получили интересный результат

Главное: Американские ученые выяснили, что диэтиламид d-лизергиновой кислоты, более известный как ЛСД, влияет на работу нейронов гиппокампа. Это может объяснить перемены в поведении после приема вещества.

Детали: Ученые из Медицинского колледжа Бейлора проанализировали поведение и активность мозга мышей, которым вводили ЛСД, во время их прохождения по знакомому им С-образному треку. Как сообщает Lenta.ru, исследователи фиксировали скорость животных и число пройденных ими кругов.

Кроме того, замерялись импульсная активность нейронов в гиппокампе и зрительной коре головного мозга.

Выяснилось, что получавшие ЛСД мыши пробегали меньше кругов и двигались гораздо меньше своих сородичей из контрольной группы. Активность нейронов гиппокампа и зрительной коры (областей, где в мозге формируется «карта» местности) значительно при этом снижалась.

Кроме того, ЛСД менял паттерны активности нейронов, которые поддерживали ее функционирование, в том числе тех, что позволяли животному выбирать направление и координировать работу гиппокампа и зрительной коры.

У получавших ЛСД мышей было также больше периодов бездействия на треке, подобных переходу ко сну. «Возможно, наркотик вызывает состояние похожее на полудрему, во время которой происходит много активности, похожей на таковую во время сна», — заявил один из исследователей, профессор Даоюнь Цзи.

В тему: В сентябре 2019 года исследователи из Ричмондского университета в США сумели научить мышей водить машины.