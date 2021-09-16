В Виннице учительницу обвинили в совращении ученика

Главное: В Виннице полиция расследует факт совершения развратных действий со стороны учительницы относительно малолетнего ребенка.

Детали: Прокуратура Винницкой области начала уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, по имеющейся у правоохранителей информации, учительница одной из местных школ на протяжении 2018-2019 гг могла совершать развратные действия в отношении малолетнего ученика.

Следователи выясняют обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении ребенка.

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

В тему: В Одессе судят 52-летнего мужчину, который изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, а также изготавливал порнографические материалы с их участием. Своих жертв насильник принуждал к развратным действиям, представляясь сотрудником полиции и шантажируя их распространением сведений, порочащих честь и достоинство.