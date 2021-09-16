Предстоятель УПЦ расскажет, чем опасно осуждение

Главное: Осуждение отбирает душевный мир и спокойствие.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 18 сентября, в 6.55 на «Интере».

«Есть один Судья, который может судить и судит всякие творения — это Бог, Который нас создал и перед Которым мы живем. А когда мы видим человека, который согрешил и начинаем осуждать, то мы садимся в кресло Судьи вселенной и от этого мы теряем свое спокойствие и мир в душе», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе.

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