Стала известна причина резонансного взрыва в Днепре

Главное: Причиной вчерашнего взрыва в Днепре, жертвами которого стали участник АТО Алексей Ковлак и пресс-секретарь местного управления ГСЧС Дарья Гречищева, стала самодельная бомба, заложенная под днище автомобиля.

Детали: Причиной гибели бывшего сапера Вооруженных сил Украины Алексея Ковлака и начальницы регионального отдела связей со СМИ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарьи Гречищевой в Днепре стало самодельное взрывное устройство. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бомба могла быть закреплена к днищу автомобиля и сдетонировала, когда одна из жертв села в машину.

По словам источникам, пока силовики изучают и другие версии произошедшего, однако такой сценарий рассматривается в качестве приоритетного.

В тему: Утром 15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. Два человека, сидевшие в машине, погибли на месте.

Позже стало известно, что жертвами взрыва стали пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Ковлак.