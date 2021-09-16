Сразу четыре области Украины близки к переходу в «красную» зону карантина

Главное: Четыре западные области Украины близки к тому, чтобы попасть в «красную» зону карантина. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, это Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.

Детали: Согласно постановлению Кабмина, с 20 сентября в Украине вводят измененные правила карантина. При этом четыре западные области могут попасть в «красную» зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «24 каналу».

«Сейчас в направлении „красного“ уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская», — отметил он.

Ляшко уточнил, что в абсолютных цифрах количество заболевших Covid-19 больше в Киеве и Харькове. Однако в перерасчете на 100 тысяч населения, самая угрожающая ситуация фиксируется на западе Украины. В частности там большая загруженность больниц.

«Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести „красный“ уровень эпидемической опасности в конкретной области», — резюмировал глава Минздрава.

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