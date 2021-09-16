«Эхо войны»: назван источник трагического взрыва в Карпатах

Главное: Национальная полиция считает, что причиной взрыва в Карпатах, из-за которого погибли двое туристов, мог стать снаряд времен Первой мировой войны.

Детали: Причиной взрыва в Карпатах, в результате которого двое туристов погибли и еще пятеро были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, мог стать снаряд времен Первой мировой войны. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, в ходе следственных действий на месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на куски снаряда времен Первой мировой войны.

Открытое уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области, инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий «Брусиловский прорыв» времен Первой мировой войны.

Также здесь проходила линия обороны «Арпада» во времена Второй мировой войны.

Справка: Брусиловский прорыв (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская битва) — фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведенная 22 мая 1916 года. В результате нее было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Южная Галиция. Считается крупнейшим сражением Первой мировой войны по суммарным потерям.

Линия Арпада — оборонительная линия, созданная венгерскими войсками в Восточных Карпатах в 1939 — 1944 гг и протянувшаяся почти на 600 км. Состояла из отдельных узлов обороны, основу которой составляли УРы, эшелонированные на глубину до 60 км.

В тему: Вечером 15 сентября вблизи с. Вороненко Надвирнянского района во время отдыха группы из 12 туристов и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения. В результате погибли 2 человека, семеро — пострадали.