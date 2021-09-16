Названы два условия для повторной вакцинации украинцев от коронавируса

Главное: Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко рассказал, когда украинцев повторно будут вакцинировать от коронавируса. Условий этому два.

Детали: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал два условия для повторной вакцинации украинцев от COVID. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

В частности, если поствакцинальный иммунитет будет длиться меньше года или появится новая мутация коронавируса.

«Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше (года), или появится какая-то мутация коронавируса, то, значит, мы будем делать через год повторные двукратные прививки», — заявил министр.

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