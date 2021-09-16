Илон Маск за один вечер поставил сразу два исторических рекорда

Главное: Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос экипаж, в составе которого нет ни одного профессионального астронавта. Кроме того, благодаря этому старту в космосе впервые одновременно находятся сразу 14 человек.

Детали: Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Как сообщает Lenta.ru, старт произошел с мыса Канаверал в 20:02 по местному времени в рамках миссии Inspiration4.

В составе Crew Dragon находятся четверо людей: миллиардер Джаред Айзекман, который обеспечил финансирование миссии, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил США Кристофер Семброски.

Как сообщается на официальной странице компании в Twitter, на данный момент Crew Dragon достиг орбиты высотой 585 километров, что стало рекордом высоты для этого космического корабля.

Как сообщает ВВС, в ходе полета участники миссии Inspiration4 проведут ряд экспериментов и понаблюдают за Землей через большое окно с куполом, из которого открывается панорамный вид. Этот купол был установлен вместо механизма, который Dragon обычно использует для стыковки с МКС, который в этом полете не нужен.

Примерно через три дня после старта Dragon и команда Inspiration4 приводнятся у побережья Флориды.

Отметим, что запуск Inspiration4 на околоземную орбиту привел к тому, что в космосе сейчас одновременно находятся сразу 14 человек. Это самый большой показатель за все время космических исследований.

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