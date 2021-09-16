На одном из пляжей Фарерских островов местные жители устроили настоящий дельфиний геноцид

Детали: Жители Фарерских островов за один день выловили и убили более 1400 дельфинов, что является рекордом за всю историю этой культурной традиции.

Главное: Жители Фарерских островов загнали 1428 дельфинов на мелководье на пляже Скалаботнур в Ейстурои и зарезали их. Как сообщает LB.ua, мясо млекопитающих раздали местным жителям для еды.

На опубликованных фотографиях видно, как дельфины бьются в красных от крови водах, а сотни людей наблюдают за этим с пляжа.

Охота на морских млекопитающих, прежде всего черных дельфинов, — традиция, которая практикуется на протяжении сотен лет на удаленных островах. По данным властей, в среднем ежегодно таким образом вылавливаются около 600 черных и несколько десятков белобоких дельфинов.

Сторонники традиции говорят, что китобойный промысел — это традиционный способ добычи пищи и важная часть культурной идентичности местных жителей.

Правозащитники с этим не согласны и считают убой жестоким и бессмысленным пережитком.

Впрочем, масштабы нынешней резни шокировали даже местных жителей и вызвали критику со стороны групп, привлеченных к этой практике.

По словам морского биолога с Фарерских островов Бьярне Миккельсена, это самое большое количество дельфинов, когда-либо убитых на Фарерских островах в течение одного дня.

Предыдущий рекорд был установлен в 1940 году, когда таким образом были убиты 1200 млекопитающих.

В тему: 29 июля 2014 года в парке им. Щербакова в Донецке, буквально в двухстах метрах от дельфинария «Немо», упали три боевых снаряда. В тот же день четырех дельфинов и двух морских котиков вывезли в более спокойные города — Харьков и Бердянск.

В июле 2021 года в одесском дельфинарии «Немо» млекопитающее укусило за руку ребенка.