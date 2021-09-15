Главные новости за 15 сентября 2021 года

— Экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, расследовавший гибель лидера «Руха» Вячеслава Чорновила, рассказал о подделке доказательств. Политика убили ударами кастета в затылок.

— Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год. Документ сегодня будет направлен на рассмотрение в парламент.

— Правительство разрешило будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а удостоверение водителя получить курьером.

— Электронные «зеленые» сертификаты о полной вакцинации от коронавируса отныне будут действовать на протяжении 1 года.

— На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

— В результате взрыва в Днепре погибли пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Ковлак.

— В киевском метро мужчина прямо в вагоне спокойно достал газовую горелку и обжарил себе сосиску. При этом его не смутили несколько десятков пассажиров.

— В Украине появился первый в мире факультет TikTok. Его открыли на базе Киевского национального университета культуры. Планируется, что для студентов вуза обучение будет бесплатным.

— Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», показавшие свою эффективность в обороне Израиля.

— Американские СМИ опубликовали результаты исследования, согласно которым среди предков президента США Джо Байдена были рабовладельцы, а сам он является дальним родственником жены первого и последнего президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса.

— В Германии появились сладости в виде головы канцлера Ангелы Меркель, которая в скором времени покинет свой пост.