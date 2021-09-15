Кабмин принял революционное решение для всех автомобилистов Украины

Главное: Правительство разрешило будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а удостоверение водителя получить курьером.

Детали: Кабинет министров Украины предоставил возможность онлайн-обучения для будущих водителей и тех, кто проходит переквалификацию. Как сообщает «Украинская правда», соответствующий проект постановления правительство поддержало на заседании 15 сентября.

В соответствии с ним аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек.

Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение оно должно будет приостановить.

Кроме того, водительское удостоверение, заказное через «Дию» или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.

Услуги по перерегистрации или регистрации транспортных средств всех категорий предлагают увеличить до 200 грн.

В тему: 6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил приложение «Дия», являющееся реализацией концепции «Государство в смартфоне».

Тогда же началось внедрение военных билетов в электронной форме.