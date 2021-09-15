Американские конгрессмены вознамерились накрыть Украину «Железным куполом»

Главное: Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», показавшие свою эффективность в обороне Израиля.

Детали: Американский Конгрессмен Скотт Франклин предложил включить в законопроект об обороне на 2022 г поправку, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею Iron Dome (Железный купол)«. Как сообщает Politico, поправка была принята двухпартийным голосованием.

Законопроект не определяет какую-либо конкретную систему, которую следует передать Украине, но сотрудник Конгресса сказал журналистам, что скорее всего речь идет о двух армейских батареях «Железный купол».

Таким образом, по данным издания, Вашингтон услышал слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Украина хотела бы потратить больше средств на новые системы противовоздушной обороны.

Однако есть вопросы об эффективности системы Iron Dome в Украине. По словам директора программы исследований России в центре CNA Майкла Кофмана, «Iron Dome не будет эффективна на близком расстоянии или на линии разграничения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня».

Однако Кофман заявил, что система «может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важный объект или командный центр» на востоке Украины.

Отметим, что армия США в 2019 г получила две батареи «Железного купола», но до сих пор не смогла интегрировать в нее систему ПРО.

Кроме того, в США считают, что решение о передаче Украине систем ухудшит и без того напряженные отношения с Москвой.

Информацию о внесении поправки, допускающей поставки «Железного купола» подтвердили в Офисе президента Украины. Там ее связали с результатами договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

Справка: «Железный купол» — система противовоздушной обороны, созданная израильской оборонной компанией Rafal в партнерстве с американской компанией Raytheon. По данным производителей, с момента развертывания в Израиле в 2011 году она зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Военные утверждают, что Iron Dome сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

В офисе президента похвастались, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

В тему: 11 мая 2021 года из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.

13 мая система перехватила еще 10 ракет.