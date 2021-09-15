Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американские конгрессмены вознамерились накрыть Украину «Железным куполом»

Американские конгрессмены вознамерились накрыть Украину «Железным куполом»

Александр Панько
15.09.21 16:45
175
Американские конгрессмены вознамерились накрыть Украину «Железным куполом»

Главное: Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», показавшие свою эффективность в обороне Израиля.

Детали: Американский Конгрессмен Скотт Франклин предложил включить в законопроект об обороне на 2022 г поправку, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею Iron Dome (Железный купол)«. Как сообщает Politico, поправка была принята двухпартийным голосованием.

Законопроект не определяет какую-либо конкретную систему, которую следует передать Украине, но сотрудник Конгресса сказал журналистам, что скорее всего речь идет о двух армейских батареях «Железный купол».

Таким образом, по данным издания, Вашингтон услышал слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Украина хотела бы потратить больше средств на новые системы противовоздушной обороны.

Однако есть вопросы об эффективности системы Iron Dome в Украине. По словам директора программы исследований России в центре CNA Майкла Кофмана, «Iron Dome не будет эффективна на близком расстоянии или на линии разграничения, потому что эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня».

Однако Кофман заявил, что система «может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батарее защищать критически важный объект или командный центр» на востоке Украины.

Отметим, что армия США в 2019 г получила две батареи «Железного купола», но до сих пор не смогла интегрировать в нее систему ПРО.

Кроме того, в США считают, что решение о передаче Украине систем ухудшит и без того напряженные отношения с Москвой.

Информацию о внесении поправки, допускающей поставки «Железного купола» подтвердили в Офисе президента Украины. Там ее связали с результатами договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

Справка: «Железный купол» — система противовоздушной обороны, созданная израильской оборонной компанией Rafal в партнерстве с американской компанией Raytheon. По данным производителей, с момента развертывания в Израиле в 2011 году она зарекомендовала себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Военные утверждают, что Iron Dome сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

В офисе президента похвастались, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

В тему: 11 мая 2021 года из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.

13 мая система перехватила еще 10 ракет.

Тэги: США, мир, Израиль, Конгресс США, Джо Байден, ПВО, железный купол

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Карантин по новым правилам: ответы на главные вопросы
15.09.21 14:13

Карантин по новым правилам: ответы на главные вопросы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.09.21 17:25

В УПЦ рассказали о правилах чтения Псалтири
15.09.21 17:16

Кабмин принял революционное решение для всех автомобилистов Украины
15.09.21 16:42

На Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали односельчанку
15.09.21 16:30

Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить
15.09.21 16:05

На Закарпатье верующие УПЦ пройдут 40 км к мощам преподобного Иова Угольского
15.09.21 15:59

В Киеве мужчина жарил сосиску прямо в вагоне метро
15.09.21 15:54

Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака
15.09.21 15:43

Кабмин утвердил проект госбюджета-2022
15.09.21 15:33

В Германии всем желающим предложили полакомиться... головой Меркель
15.09.21 14:36

Первый в мире факультет TikTok появился в Украине
15.09.21 17:16

Кабмин принял революционное решение для всех автомобилистов Украины
15.09.21 15:43

Кабмин утвердил проект госбюджета-2022
15.09.21 13:12

Всплыли сенсационные подробности гибели Вячеслава Чорновила
15.09.21 12:47

В Харькове на стоянке сгорели сразу 6 машин. Одна из них принадлежит полицейской «шишке»
15.09.21 11:55

Стали известны личности жертв взрыва автомобиля в Днепре
15.09.21 11:19

Срок действия COVID-сертификата в Украине увеличился в два раза
15.09.21 00:08

Лига чемпионов: «Динамо» стартовало в группе с домашней ничьей против «Бенфики»
14.09.21 19:00

Главные новости за 14 сентября 2021 года
14.09.21 15:59

Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения
14.09.21 13:34

Путин ушел в глухую изоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
14.09.21 19:23

Стало известно, как правильно есть сало
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
09.09.21 13:57

В комнате полтавской арбалетчицы обнаружили жуткие находки
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
11.09.21 15:10

Митрополит УПЦ рассказал, чему учит пример Иоанна Крестителя
08.09.21 20:46

Астрономы зафиксировали загадочный радиосигнал от неизвестного источника
Фото и Видео
В Киеве мужчина жарил сосиску прямо в вагоне метро
В Киеве мужчина жарил сосиску прямо в вагоне метро
В Киеве мужчина жарил сосиску прямо в вагоне метро
В Киеве мужчина жарил сосиску прямо в вагоне метро
В Германии всем желающим предложили полакомиться... головой Меркель
В Германии всем желающим предложили полакомиться... головой Меркель
Во Францию пришла большая вода. Люди спасаются, забираясь на крыши домов
Во Францию пришла большая вода. Люди спасаются, забираясь на крыши домов
Скоро в Украине существенно похолодает
Скоро в Украине существенно похолодает
Всплыли сенсационные подробности гибели Вячеслава Чорновила
Всплыли сенсационные подробности гибели Вячеслава Чорновила
Стали известны личности жертв взрыва автомобиля в Днепре
Стали известны личности жертв взрыва автомобиля в Днепре
Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове
Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.