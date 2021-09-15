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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить

Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить

Александра Кудрявцева
15.09.21 16:30
249
Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить
Главное: Нужно учиться жить во Христе легко, ничем не обладая и ни к чему не привязываясь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
По словам владыкы, заданный юношей Иисусу Христу вопрос: «А что я должен сделать для того, чтобы войти в жизнь вечную?» — самый важный вопрос жизни, но при этом он звучит в мире всё реже и реже. «Людей больше интересует другое: что я должен сделать, чтобы хорошо зарабатывать через интернет, выучить английский за полгода или похудеть за месяц на десять килограмм?» — отметил архиерей.
 
«Отвечая на вопрос богатого юноши, Спаситель сначала озвучивает перед ним то, что называется общечеловеческими нравственными ценностями: не лги, не воруй, не блуди, почитай отца и мать. Это есть начало пути, но если хочешь дойти до конца, то „продай всё, что имеешь, раздай нищим и иди за Мной“. Куда? Теперь знаем, что этот путь ведёт не к достатку и удовольствию, а к Голгофе и кресту. Только там, за этими вершинами страданий, находится гроб, в котором воскресает душа, и гора, откуда она возносится в Небесные обители», — написал владыка Лука.
 
После беседы с юношей Спаситель сказал Своим ученикам: «Трудно богатому войти в Царство Небесное; удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
 
Митрополит Лука отметил, что богатство — это вовсе не обязательно деньги и материальные блага. «Оторвать душу от такого богатства не так уж и сложно, потому что сама жизнь учит эфемерности и призрачности любого человеческого достатка. Значительно тяжелее справиться с тем, с чем срослось сердце по естеству. На первом месте здесь стоят самые близкие нам люди, к которым приросли душой. Жестокими кажутся слова Спасителя: „Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником“ (Лк. 14:27). Но не о ненависти к людям говорит Христос, а о ненависти к привязанности, к греху обладания», — считает он.
 
«Родственные цепи» — это и есть то богатство, которое «заставляет часто унывать, страшиться, переживать, а то и отчаиваться в страхе перед будущим», отметил он.
 
«Любить можно и нужно, но без обладания и привязанности. В этом и заключается подвиг веры, к которому призывает Церковь за каждым богослужением: „Сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим“. Нужно учиться жить во Христе легко, ничем не обладая и ни к чему не привязываясь, ни в ком и ни в чём не растворяясь. На самом деле это очень тяжело, но без такой лёгкости душа будет похожа на навьюченного тяжёлым багажом верблюда, которого пытаются протащить через щель, где с трудом может протиснуться лишь очень худенький человек», — подчеркнул владыка.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, может ли печаль принести духовную пользу.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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