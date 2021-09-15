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Новости > Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака

Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака

Александр Панько
15.09.21 15:54
485
Беларусь обвинила Украину в обстреле пограничного знака

Главное: Белорусские пограничники обвинили Украину в обстреле своего пограничного знака. По предварительным данным, стрельба осуществлялась из охотничьего ружья.

Детали: 11 сентября при осмотре погранзнака заставы «Сварынь» пограничники Пинского отряда обнаружили повреждения столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби. Как сообщается на официальном сайте Пограничного комитета страны, предположительно он был поврежден выстрелом из охотничьего ружья.

«Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины», — заявили в ведомстве, добавив, что по данному факту проводится разбирательство.

В тему: В июле 2021 года Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что готов ввести на территорию страны российские войска, если «возникнет необходимость».

Тэги: охотник, граница, пограничники, обстрел, герб, Беларусь

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