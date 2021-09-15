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Новости > Кабмин утвердил проект госбюджета-2022

Кабмин утвердил проект госбюджета-2022

Александр Панько
15.09.21 15:43
333
Кабмин утвердил проект госбюджета-2022

Главное: Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год. Документ сегодня будет направлен на рассмотрение в парламент.

Детали: Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства, сообщает УНИАН.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП — около 4%.

«Бюджет на 2022 год не только сбалансирован и реалистичен, это — бюджет модернизации страны, восстановления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными. Это — медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики», — сказал он.

По его словам, на медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году. Это позволит повысить минимальную зарплату для врачей до уровня 20 тысяч гривен, а средняя зарплата врачей превысит 22 тысячи.

На образование предусмотрено 185,6 млрд грн, что на 21 млрд грн больше показателя 2021 года. Это позволит повысить зарплаты учителям и стипендии.

Бюджет Пенсионного фонда должен составить 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше показателя 2021 года. Это позволит провести индексацию пенсий 1 марта 2022 года — на это правительство предусматривает 28,2 млрд грн.

На сектор безопасности и обороны предусмотрено 5,95% ВВП, или 319,4 млрд грн, что на 52,1 млрд грн больше показателя 2021 года.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 124,1 млрд грн.

Как добавил министр финансов Сергей Марченко, номинальный ВВП в 2022 году должен составить 5 трлн 368,7 млрд грн, рост реального ВВП должен составить 3,8%, индекс потребительских цен — 6,2%. Другими важными прогнозируемыми показателями является рост экспорта на 6,5%, а импорта — на 9,2%. Средний курс гривны к доллару должен составить 28,6.

Доходная часть бюджета — 1 трлн 277,7 млрд грн, что на 161,7 млрд грн больше, чем в этом году. Расходная часть — 1 трлн 465,7 млрд грн (увеличение на 103,1 млрд грн).

В тему: В Кабмине признали, что денег на очередное повышение пенсий нет.

Тэги: Украина, бюджет, экономика, политика, госбюджет, Денис Шмыгаль

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