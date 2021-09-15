Первый в мире факультет TikTok появился в Украине

Главное: В Украине появился первый в мире факультет TikTok. Его открыли на базе Киевского национального университета культуры. Планируется, что для студентов вуза обучение будет бесплатным.

Детали: В Киевском национальном университете культуры и искусств открылся факультет TikTok. Как сообщается на официальной странице ректора заведения Михаила Поплавского в Instagram, подобная образовательная программа является первой в Украине и в мире.

«Моя миссия — украинизировать ТikТоk и повести за собой молодых, креативных, амбициозных и перспективных — тех, которые будут творить новейшую историю Украины. Я хочу, чтобы вы все популяризовали украинский TIkTok на весь мир», — заявил он, подчеркнув, что обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

Руководителем проекта стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

В тему: В августе 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Украины Михаила Поплавского за то, что он якобы не задекларировал жилой дом площадью 1067 кв. м.