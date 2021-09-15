В киевских автобусах будут измерять температуру воздуха

Главное: В Киеве вводится контроль температурного режима в салонах муниципальных автобусов.

Детали: Коммунальная служба перевозок Киева за последний месяц приобрела термометры и получила на них сертификаты калибровки от ГП «Укрметртестстандарт». Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это позволит инспекторам предприятия получать надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне зимой.

Утверждается, что показатели этих термометров будут иметь силу юридического доказательства.

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