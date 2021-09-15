«Люди созданы из греха и порока»: Илья Кива рассказал, откуда берет деньги на жизнь

Главное: Депутаты Верховной Рады пожаловались журналистам на том, что им не хватает зарплаты в $2 тыс. для комфортного проживания в Киеве.

Детали: Журналисты провели опрос среди народных депутатов Украины, чтобы выяснить, сколько они тратят ежемесячно на поддержание комфортного уровень жизни. Как сообщается на канале «Инсайдер UA» в Telegram, лидер фракции «Голос» Кира Рудык рассказала, что ей периодически приходится пользоваться накопленными средствами, так как зарплаты депутата не всегда хватает на жизнь.

По ее словам $2000 в месяц — слишком маленький доход, чтобы с комфортом проживать в Киеве.

По словам члена фракции «Слуга Народа» Михаила Радуцкого, вместе с женой ему приходится тратить около 125 тыс. грн ежемесячно. Он пояснил, что большую часть из этих денег берет из средств, которые получил от продажи бизнеса еще до избрания депутатом.

«У нас есть деньги на отдых, я не жалуюсь, что мы плохо живем», — объяснил нардеп.

В свою очередь депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заверил, что живет лишь на средства, которые ему «дает Господь» и не претендует на крупные суммы. «Люди созданы из греха и порока. Сколько денег не давай, все равно будет мало», — убежден парламентарий.

При этом он отказался отвечать на прямой вопрос журналистов о ежемесячных тратах, иронично указав, что его доход определяется тем, насколько он «был хорошим дядей в этом году».

В тему: 3 октября 2021 года народным депутатам Украины ІХ созыва начислили первую полноценную зарплату. При этом больше всех заработал первый заместитель спикера ВРУ Руслан Стефанчук — 59,3 тыс. грн.

При этом разгорелся скандал вокруг получения некоторыми депутатами от власти наличных в конвертах.