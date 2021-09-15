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Новости > В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих

В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих

Александра Кудрявцева
15.09.21 13:26
159
В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих
Главное: В Киеве православная община Украинской Православной Церкви приглашает на 3-месячные курсы жестового языка для слабослышащих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу общины глухих, занятия начнутся в октябре и будут проходить в межприходском молодёжном центре.
 
Преподаватель — сурдопереводчик с 9-летним стажем Надежда Свиридовская. Она сопровождала экскурсии для людей с нарушениями слуха, сопровождала глухих и слабослышащих в больницах, нотариальных конторах, а также занимается сурдопереводом литургии в Свято-Троицком Ионинском монастыре, детских массовых мероприятий.
 
По её словам, курсы рассчитаны на всех, кто будет общаться с глухими в обыденной жизни, в том числе волонтёров.
 
Отмечается, что студенты получат знания базового уровня: научатся дактилю (ручная азбука), выучат жесты, необходимые для общения в повседневной жизни, узнают об особенностях психологии людей с нарушениями слуха.
 
В тему: В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве.
 

Тэги: УПЦ

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