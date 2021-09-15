В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих

Главное: В Киеве православная община Украинской Православной Церкви приглашает на 3-месячные курсы жестового языка для слабослышащих.

Преподаватель — сурдопереводчик с 9-летним стажем Надежда Свиридовская. Она сопровождала экскурсии для людей с нарушениями слуха, сопровождала глухих и слабослышащих в больницах, нотариальных конторах, а также занимается сурдопереводом литургии в Свято-Троицком Ионинском монастыре, детских массовых мероприятий.

По её словам, курсы рассчитаны на всех, кто будет общаться с глухими в обыденной жизни, в том числе волонтёров.

Отмечается, что студенты получат знания базового уровня: научатся дактилю (ручная азбука), выучат жесты, необходимые для общения в повседневной жизни, узнают об особенностях психологии людей с нарушениями слуха.