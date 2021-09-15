Ливанский политик упомянул о проститутках и тут же вспомнил украинских и российских женщин

Главное: Бывший чиновник и активный политический деятель Ливана Виам Ваххаб стал фигурантом международного скандала. В эфире местного телевидения он позволил себе нелицеприятное сравнение в отношении украинских и российских женщин.

Детали: Бывший министр экологии Ливана, глава партии «Аль Таухид Аль Араби» Виам Ваххаб провел параллель между украинскими женщинами и проститутками. Как сообщают «Буквы», в эфире местного телевидения он рассказал о том, как обсуждал с бывшим президентом страны Мишелем Ауном вопросы возрождения туризма.

«Я сказал ему: „Если мы — страна проституции, позвольте нам ввезти 10 тысяч российских или украинских женщин“», — заявил Ваххаб, добавив, что глава государства отреагировал на его слова улыбкой.

Его слова вызвали протест со стороны украинских дипломатов. «Посольство Украины в Ливанской Республике решительно осуждает оскорбительные высказывания и унижение достоинства граждан Украины председателем партии „Аль Таухид Аль Араби“ господином Виамом Ваххабом на телеканале „Аль Жадида“ и обращается с требованием публичного извинения перед гражданами Украины», — заявили в дипучреждении.

Кроме того, посол Украины в Ливане Игорь Осташ лично сообщил, что посольство готовит иски в суд. «У нас уже был подобный опыт с ливанским телеканалом. Поэтому мы не позволим никому безнаказанно так высказываться об Украине. Сам канал уже отреагировал на это событие, подав и наше осуждение этого поступка», — рассказал он.

После этого в партии «Аль Таухид Аль Араби» заявили, что слова политика «неправильно истолковали». «В российско-украинском вопросе Виам Ваххаб имел в виду красоту женщин из России и Украины, а не что-то еще», — говорится в официальном комментарии политсилы.

Однопартийцы Ваххаба также подчеркнули, что украинки и россиянки — «первоклассные женщины, поскольку они заслуживают нашего восхищения и любви, и они занимали высокие должности в государственных учреждениях, армии и в обществе».

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