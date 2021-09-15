Срок действия COVID-сертификата в Украине увеличился в два раза

Главное: Электронные «зеленые» сертификаты о полной вакцинации от коронавируса отныне будут действовать на протяжении 1 года.

Детали: Кабинет министров Украины продлил действие сертификатов о полной вакцинации против коронавируса до 365 дней. Как сообщает пресс-служба правительства, «зеленые» сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной.

Также в соответствии с документом тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции будет действителен, как и раньше, 72 часа, начиная от времени забора материалов для анализа; а справка о выздоровлении от COVID-19 — 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Внутренние сертификаты о СOVID-вакцинации будут «желтыми» (одна доза, срок действия — 120 дней с момента прививки) и «зелеными» (закончена вакцинация, две дозы; строк действия 365 дней).

Их можно сгенерировать в приложении «Дия».

В тему: 13 сентября 2021 года Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19.