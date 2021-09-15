Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Днепропетровщине несовершеннолетний парень поучаствовал в новом челлендже и умер

На Днепропетровщине несовершеннолетний парень поучаствовал в новом челлендже и умер

Александр Панько
15.09.21 10:21
320
На Днепропетровщине несовершеннолетний парень поучаствовал в новом челлендже и умер

Главное: 15-летний парень во время прогулки с друзьями решил поучаствовать в челлендже, активно распространяющемся в соцсетях и вдохнул из баллончика газ для зажигалок. Спасти его не удалось.

Детали: В Днепропетровской области во время прогулки с друзьями 15-летний парень достал баллончик с газом для зажигалок и вдохнул смесь. Как сообщает «Украина 24» со ссылкой на пресс-секретаря управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, через мгновение он потерял сознание.

Врачи «скорой помощи», приехавшие на место происшествия, констатировали смерть.

По данным правоохранителей, о вдыхании этого газа подростки снимают и распространяют ролики в YouTube и Tik Tok.

«Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество», — рассказала Старчевская.

Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.

Врачи напоминают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением.

В тему: Весной 2021 года в социальной сети TikTok появился новый опасный челлендж — подростки от 14 лет на двое суток бесследно исчезают из дома, чтобы создать таким образом ажиотаж.

Тэги: газ, смерть, Днепропетровская область, YouTube, подросток, криминал, баллон, соцсети, Национальная полиция Украины, челлендж, новости Украины, Tik Tok

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми
14.09.21 08:19

Как гаджеты влияют на отношения родителей с детьми

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.09.21 11:25

На Волыни освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ
15.09.21 11:19

Срок действия COVID-сертификата в Украине увеличился в два раза
15.09.21 10:58

Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
15.09.21 09:33

Предков Байдена уличили в угнетении чернокожих
15.09.21 09:04

Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове
15.09.21 05:40

День демократии: какой праздник отмечается 15 сентября 2021 года
15.09.21 00:08

Лига чемпионов: «Динамо» стартовало в группе с домашней ничьей против «Бенфики»
14.09.21 21:26

Apple представил широкой публике свои обновленные продукты
14.09.21 19:23

Стало известно, как правильно есть сало
14.09.21 19:00

Главные новости за 14 сентября 2021 года
15.09.21 11:19

Срок действия COVID-сертификата в Украине увеличился в два раза
15.09.21 00:08

Лига чемпионов: «Динамо» стартовало в группе с домашней ничьей против «Бенфики»
14.09.21 19:00

Главные новости за 14 сентября 2021 года
14.09.21 15:59

Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения
14.09.21 13:34

Путин ушел в глухую изоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении
14.09.21 12:58

В торговых центрах появятся камеры, которые будут выявлять нарушителей противоэпидемических норм
14.09.21 12:02

Украинцам рассказали, что будет с ценой на газ
14.09.21 09:00

Коронавирус в Украине: 3 332 больных и 97 погибших
13.09.21 22:50

На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
13.09.21 22:22

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
14.09.21 19:23

Стало известно, как правильно есть сало
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
09.09.21 13:57

В комнате полтавской арбалетчицы обнаружили жуткие находки
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
08.09.21 15:07

Газ рекордно подорожал в Европе
Фото и Видео
Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре
Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове
Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
Один из соучредителей Apple создал собственную космическую компанию
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
В Украине появился крайне необычный электрокар
В Украине появился крайне необычный электрокар
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.