На Днепропетровщине несовершеннолетний парень поучаствовал в новом челлендже и умер

Главное: 15-летний парень во время прогулки с друзьями решил поучаствовать в челлендже, активно распространяющемся в соцсетях и вдохнул из баллончика газ для зажигалок. Спасти его не удалось.

Детали: В Днепропетровской области во время прогулки с друзьями 15-летний парень достал баллончик с газом для зажигалок и вдохнул смесь. Как сообщает «Украина 24» со ссылкой на пресс-секретаря управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, через мгновение он потерял сознание.

Врачи «скорой помощи», приехавшие на место происшествия, констатировали смерть.

По данным правоохранителей, о вдыхании этого газа подростки снимают и распространяют ролики в YouTube и Tik Tok.

«Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество», — рассказала Старчевская.

Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.

Врачи напоминают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением.

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