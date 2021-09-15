Предков Байдена уличили в угнетении чернокожих

Главное: Американские СМИ опубликовали результаты исследования, согласно которым среди предков президента США Джо Байдена были рабовладельцы, а сам он является дальним родственником жены первого и последнего президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса.

Детали: Специалист по генеалогии из Западной Вирджинии Александр Баннерман изучил генеалогическое древо президента США Джо Байдена. Как сообщает Politico, проанализировав данные переписей населения разных лет и реестры рабов, он выяснил, что проживавший на территории штата Мэриленд прапрапрадед нынешнего американского лидера Джесси Робинетт в 1800-х годах владел двумя рабами.

В документах также упоминается о том, что еще один родственник Байдена, Томас Рэндл, в 1850-х годах получил в свое распоряжение 14-летнего юношу.

Углубившись в бумаги Баннерман обнаружил отдаленное родство между Байденом и Вариной Энн Бэнкс Хауэлл — женой президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса.

При этом, как подчеркивает специалист, для семьи, чьи корни уходят в колониальный период, все обнаруженные связи выглядят довольно скромно.

По данным издания, перед тем, как Джо Байден публично признал свое ирландское происхождение, он заказывал подробное исследование генеалогического дерева у известного специалиста в этой области Джеймса Петти. Однако впоследствии оно нигде не было опубликовано, а после смерти эксперта в 2020 году его вдова и партнер отказалась раскрывать информацию, сославшись на ее конфиденциальность.

В тему: В начале 2017 года зять тогдашнего избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что по материнской линии является потомком украинских эмигрантов. В частности, его прадед Давид Штадтмауэр родился в селе Подгайцы Тернопольской области.