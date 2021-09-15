Лига чемпионов: «Динамо» стартовало в группе с домашней ничьей против «Бенфики»

Главное: В первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» в родных стенах принимало португальскую «Бенфику». Поединок завершился вничью 0:0.

Детали: 14 сентября состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» в Киеве играло против португальской «Бенфики».

Несмотря на статус гостей, португальцы с первых секунд взяли мяч под свой контроль, подолгу его контролировали, но до по-настоящему опасных моментов у ворот Бойко дело не доходило. Можно выделить разве что удар Яремчука, но с ним справился страж ворот «Динамо». В свою очередь отличный шанс в первом тайме имел Шапаренко, но его удар со штрафного отразил голкипер «Бенфики».

Во второй половине встречи гости взвинтили темп и создали гораздо больше неприятностей нашей обороне, но до взятия ворот у них так и не дошло. В то же время последние секунды игры остались за киевлянами. Уже в добавленное арбитром время Шапаренко попал в перекладину, а на добивании нам чуть не повезло, а спустя какое-то мгновение мяч и вовсе оказался в сетке ворот «Бенфики» после удара все того же Шапаренко. Но, увы, VAR зафиксировал офсайд у Гармаша, который ассистировал Николаю.

В итоге — тяжелая ничья 0:0.

В другом матче нашей группы мюнхенская «Бавария» на выезде разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 3:0.

Турнирная таблица в группе Е:

1. «Бавария» — 1 игра / 3 очка;

2. «Динамо» — 1 / 1;

3. «Бенфика» — 1 / 1;

4. «Барселона» — 1 / 0.

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