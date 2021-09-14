Ураганы, наводнения и климатические беженцы: синоптики сделали тревожный прогноз для Украины

Главное: Климатологи говорят, что за последние несколько лет температура воздуха в Украине значительно повысилась, что придало нам два десятка теплых дней в году. По словам синоптика Василия Гринчака, из-за этого становятся реальностью климатические беженцы.

Детали: По данным климатологов, в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться все теплее. Как сообщает ТСН со ссылкой на начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, это принесет жаркое и сухое лето, которое может стать длиннее почти на месяц.

По его словам, на понижение температуры сейчас не влияют даже ливни. «Идет непродуктивная потеря влаги. Выпал сильный дождь — все испарилось. А нам нужны агрономические дожди, которые постепенно поливают землю и пропитывают слой почвы. Если же дождь выпал в то время, когда жарило солнце, — это непродуктивная потеря влаги», — рассказал синоптик, добавив, что сейчас мы живем в период, когда температура воздуха ежегодно поднимается, из-за этого увеличивается продолжительность летнего периода.

«Есть тенденция к повышению температуры. В прошлом году у нас среднемесячная температура была выше нормы. То же было и в 2016-2018 годах: температура воздуха поднялась на 1-2 градуса. Чтобы вы понимали, плюс 0,1 к средней годовой температуре — это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса — это уже плюс 20 дней теплого периода», — объяснил Гринчак.

Из-за этого повышения температуры, по его словам, все чаще случаются наводнения и смерчи.

«За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Больше стало смерчей и ураганов. Климатические беженцы — это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются относительно своих мест обитания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистические прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами», — заключил эксперт.

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