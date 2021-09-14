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Новости > Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения

Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения

Александр Панько
14.09.21 15:59
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Премьер-министр анонсировал проведение крайне необычной переписи населения

Главное: Правительство выделило деньги на подготовку к всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она будет необычной и изменит Украину «в хорошем смысле этого слова».

Детали: Кабинет министров Украины в проект бюджета на 2022 года закладывает средства на начало и подготовку всеукраинской переписи населения. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, она будет необычной.

«Мы хотим проводить ее с использованием самых современных цифровых технологий, об этом вице-премьер, министр цифровых технологий договаривался, в частности, и во время поездки в Соединенные Штаты», — заявил он на пресс-конференции 14 сентября, добавив, что подготовка к проведению переписи будет вестись в течение всего 2022 года, а сама она будет проведена в 2023 году.

«На это закладываются соответствующие деньги, и она на самом деле привнесет нам очень много инноваций и, без преувеличения говорю, изменит нашу страну. В хорошем смысле этого слова», — заключил Шмыгаль.

Справка: По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. В Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Следующая была запланирована на 2010 год. Впоследствии ее переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись сразу на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.

В тему: В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести пробную перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

В ноябре того же года Кабинет министров Украины утвердил в качестве сроков проведения Всеукраинской переписи населения ноябрь-декабрь 2020 года.

14 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области стартовал второй этап пробной переписи.

В апреле 2020 года Кабинет министров принял решение о переносе Всеукраинской переписи из-за тяжелой финансовой ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В конце 2020 года министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Кабмин намерен провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году.

Для этого, по его словам, потребуется не менее 7 млрд грн.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, экономика, перепись населения, финансирование, Всеукраинская перепись населения, новости Украины, Денис Шмыгаль

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