«Наши страны имеют общую историю»: в Ереване прошла встреча украинских и армянских депутатов

Депутаты группы по межпарламентским связям с Республикой Армения в Верховной Раде Украины встретились со своими армянскими коллегами и главой парламента РА, сообщает AnalitikaUA.net.

Народные депутаты от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук и Дарья Володина накануне встретились со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и депутатами от «Гражданского договора» Грачья Акопяном и Назели Багдасарян.

Как отметила Дарья Володина, спикер парламента Армении очень положительно высказался относительно идеи проведения в Украине фестиваля посвященного армянской культуре. «Такое мероприятие позволит ближе познакомить украинцев с историей, музыкой и другими особенностями армянского народа. Наши страны имеют общую историю и всегда тепло относились друг к другу. Поэтому уже весной мы с коллегами из Армении планируем провести это мероприятие, чтобы углубить дружбу, а также открыть новые возможности как для украинских, так и для армянских предпринимателей. Следующим шагом, я уверена, сможет стать аналогичный фестиваль в Ереване, посвященный Украине и украинской культуре».

А армянский депутат Назели Багдасарян в соцсети написала, что в ходе встречи было подчеркнуто важность армяно-украинских дружеских отношений, дальнейшего развития и углубления межпарламентских отношений, двусторонних контактов. «Армяно-украинские отношения имеют широкие возможности для дальнейшего укрепления, что может быть достигнуто путем тесного сотрудничества между парламентами двух стран».

Встреча проходила при участии чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Украине Владимира Карапетяна.

Издание напоминает, что в группу дружбы с Арменией в Парламенте Украины входят наиболее активные парламентарии. Заместитель главы группы Дарья Володина возглавляет крупнейшее межфракционное объединение в Верховной Раде.

Как сообщалось ранее, 14 сентября в Ереване состоялось VIII заседание армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как известно, с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отмечает, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.