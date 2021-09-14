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Новости > В Киеве педофил напоил 12-летнюю девочку и надругался над ней

В Киеве педофил напоил 12-летнюю девочку и надругался над ней

Александр Панько
14.09.21 14:53
237
В Киеве педофил напоил 12-летнюю девочку и надругался над ней

Главное: В Киеве 32-летний мужчина напоил 12-летнию девушек алкоголем и совершил развратные действия в отношении одной из низ. За спаивание несовершеннолетних ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали: Жительница Киева заявила в полицию о том, что в недостроенном здании на просп. Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, правоохранители провели первоочередные следственные действия и оперативно установили, что к совершению преступления причастен местный житель.

«Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки. Впоследствии одна из девушек ушла из недостроя, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее. В течение часа мы установили фигуранта и задержали его по месту жительства», — рассказал он.

Задержанным оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности.

Открыто уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Также полицейские собирают доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье о вовлечении малолетних в пьянство.

«Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает до десяти лет лишения свободы», — добавил Трембицкий.

Кроме этого, сотрудники сектора ювенальной превенции дополнительно проведут проверку в отношении родителей малолетних относительно ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей.

В тему: 6 июля 2021 года в Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в педофилии.

Тэги: Киев, изнасилование, алкоголь, криминал, новости Украины

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