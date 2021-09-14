Стала известна судьба обязательной вакцинации в Украине

Главное: По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено законодательством.

Детали: Правительство не планирует внедрять в Украине обязательную вакцинацию. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции 14 сентября, в нашей стране это запрещено законом.

«Но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались. Социальной рекламой, разными мотивирующими факторами, в частности сейчас мы не можем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но мы можем вводить обязательство быть вакцинированным коллективу учебного заведения, родители этого требуют», — цитирует главу правительства Цензор.НЕТ.

При это он добавил, что вакцинация — это ответственность педагогов и медиков перед собой, своими родными и коллективами, в которых они работают.

В тему: 13 сентября 2021 года Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в ближайшее время в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для контроля соблюдения противоэпидемических норм.