«Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул»: очевидец рассказал о самоубийстве в киевском спальнике

Главное: В одном из столичных спальных районов парень выпрыгнул с крыши многоэтажного дома. Очевидец опубликовал фото с места трагедии.

Детали: 13 сентября, в Киеве подросток совершил самоубийство. Как сообщает местный житель Максим Образенко на своей странице в Facebook, на его глазах парень прыгнул с крыши дома.

«Упал сам. Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул», — написал очевидец, добавив, что когда привели мать самоубийцы, на нее невозможно было смотреть без слез.

В тему: В октябре 2018 года в Украине за одни сутки выпрыгнули с многоэтажных домов сразу пять подростков.