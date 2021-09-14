Украинцам рассказали, что будет с ценой на газ

Главное: Цена на газ расти не будет. Это обещает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что цены на газ расти не будут. Появилось заявление чиновника, который провел брифинг.

Он заверил, что для бытовых потребителей существующий годовой тариф будет действовать до мая 2022 года.

Глава правительства проинформировал: «Цена на газ зафиксирована годовым контрактом «Нафтогаза» на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года».

Уточняется: «Далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компания цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей».

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