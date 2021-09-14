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Новости > Главные новости за 14 сентября 2021 года

Главные новости за 14 сентября 2021 года

Автор: «Фраза»
14.09.21 19:00
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Главные новости за 14 сентября 2021 года

— В торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для контроля соблюдения противоэпидемических норм.

— По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, поскольку это запрещено законодательством.

— Цена на газ расти не будет. Это обещает премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительство выделило деньги на подготовку к всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она будет необычной и изменит Украину «в хорошем смысле этого слова».

— Климатологи говорят, что за последние несколько лет температура воздуха в Украине значительно повысилась, что придало нам два десятка теплых дней в году. По словам синоптика Василия Гринчака, из-за этого становятся реальностью климатические беженцы.

— Вакцинировать от коронавируса в Украине начали на дому. Стартовал пилотный проект.

— Коронавирусом в Украине заболели 3 332 человека. Умерли 97 людей.

— Из здания Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал подозреваемый. По данным СМИ, мужчину подозревают в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

— В детском лагере «Артек» под Киевом умер 12-летний мальчик. По словам отца, причины смерти до сих пор неизвестны.

— Проживший 40 лет в джунглях 52-летний «Вьетнамский тарзан» Хо Ван Ланг умер от рака печени через восемь лет жизни после возвращения в цивилизацию. По мнению исследователя Альваро Церезо, причиной смертельной болезни могла стать современная пища и алкоголь.

— Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

— Российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский едва не остался в исподнем во время предвыборных дебатов на местном телевидении.

— В соцсети Facebook нашли привилегированных пользователей. По данным СМИ, их освобождают от соблюдения некоторых правил, обязательных для всех остальных.

Тэги: общество, здоровье, мир, новости Украины, коронавирус

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