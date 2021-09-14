Украинцев начали вакцинировать от коронавируса на дому

Главное: Вакцинировать от коронавируса в Украине начали на дому. Стартовал пилотный проект.

Детали: В Украине стартовал пилотный проект по вакцинации пожилых людей от коронавируса с выездом на дом. Так начали делать в Полтавской области.

Об этом сообщил глава местной ОГА Олег Синегубов.

Он информировал, что эксперимент проведут в двух селах Миргородской общины Гаркушинцах и Петровцах.

Отмечается, что там в течение шести дней будут находиться волонтеры, которые будут посещать местных жителей и рассказывать о необходимости вакцинации.

Примечательно, что добровольцами будут местные почтальоны и медицинские сестры.

Выяснилось, что половина населения сел это люди старше 60 лет. На них и рассчитан проект.

Губернатор уточнил: «Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины. Также маломобильных людей будут прививать на дому».

Ожидается, что по результатам данного эксперимента министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях нашей страны.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается.