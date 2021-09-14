Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Харькове

Главное: В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

Детали: На выходных в полицию поступило сообщение о госпитализированном в больницу годовалом ребенке. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по предварительным данным, в тот день родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых.

Когда взрослые отвлеклись она залезла на подоконник и выпала из окна кухни.

Открыто уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Виновным грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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