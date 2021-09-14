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Новости > Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Харькове

Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Харькове

Александр Панько
14.09.21 11:08
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Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Харькове

Главное: В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

Детали: На выходных в полицию поступило сообщение о госпитализированном в больницу годовалом ребенке. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по предварительным данным, в тот день родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых.

Когда взрослые отвлеклись она залезла на подоконник и выпала из окна кухни.

Открыто уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Виновным грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тему: 14 августа 2019 года под Киевом мальчик выпал из окна 4 этажа, пока его мама спала пьяным сном.

Менее чем через месяц в Борисполе маленький ребенок выпал из окна и выжил.

4 июля 2020 года во Львове из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала девочка в возрасте 1 год и 7 месяцев. Спасти ее не удалось.

Тэги: больница, Харьков, происшествие, ребенок, криминал, окно, новости Украины

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