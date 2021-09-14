В «Артеке» при загадочных обстоятельствах умер 12-летний мальчик

Главное: В детском лагере «Артек» под Киевом умер 12-летний мальчик. По словам отца, причины смерти до сих пор неизвестны.

Детали: В Международном детском центре «Артек», расположенном в Пуще-Водице в Киеве, умер 12-летний мальчик из Кропивницкого. Как сообщает «Суспильне», 9 сентября ему стало плохо, после чего его поместили в изолятор.

12 сентября Павел Теровец потерял сознание. Медики пытались реанимировать мальчика, вызвали «скорую». Однако спасти ребенка не удалось.

«Не травился, не падал, ничего не было. Я больше не могу никакую информацию, связанную с этим событием, комментировать», — рассказал генеральный директор Международного детского центра Сергей Капустин.

По словам отцам мальчика, причина смерти пока неизвестна, выводов медицинской экспертизы нет.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, дело квалифицируют по ст. 115 с пометкой «естественная смерть», но возможна переквалификация после результатов экспертизы.

Отметим, что Игорь Теровец воспитывал сына сам, передвигается мужчина в инвалидной коляске. Ребенок отдыхал в лагере по путевке для социально незащищенных семей.

В тему: В ноябре 2019 года в легендарном детском лагере «Артек», расположенном в аннексированном Россией Крыму, пятнадцатилетняя девочка умерла во сне.