Стало известно, как правильно есть сало

Главное: Медик поведала, как правильно есть сало. Не более пятидесяти грамм в день.

Детали: Украинский врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова поведала, как правильно есть сало. Она дала важный совет.

Специалист отмечает: «Очень важно его употреблять в сыром виде. Только в таком виде оно обладает полезными свойствами. Если вы употребляете копченое сало, вареное или любое другое, то оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру».

Кроме этого, по ее словам, сало нужно употреблять отдельно от другой еды. Нежелательно есть другие продукты за четыре часа до и после приема сала.

Она сообщает: «Пятьдесят грамм сала на один прием пищи – это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется».

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