Папа Римский отметился очередным странным заявлением

Главное: Папа Римский Франциск сделал странное заявление. Он призвал не проводить долгие проповеди.

Детали: Папа Римский Франциск отличился очередным пространным заявлением. Он сделал его, во время визита в Словакию, где общался с местными католическими священниками.

Глава Ватикана выступил за то, чтобы не проводить долгие проповеди – он призвал служителей церкви «быть краткими и говорить по сути».

По его словам, проповедь должна длиться десять-пятнадцать минут.

Он сказал также, что священники должны избегать в своих речах слов, которые не несут эмоций и оставляют паству равнодушной.

Кроме этого Франциск пошутил: «Я вижу, как монахини начали хлопать. Они больше всего страдают от наших проповедей».

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