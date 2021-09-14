Коронавирус в Украине: 3 332 больных и 97 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 3 332 человека. Умерли 97 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на вторник, 14 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 3 332 случая заразы. Госпитализировали 718 больных, а выздоровели 1 404 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 29 281, методом ИФА – 8 413, экспресс-тестами - 25 031.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (412), а также Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Умерли еще 97 людей. За все время скончались 54 457 человек.

С начала пандемии заболели 2 321 156 человек, а выздоровели 2 223 272 больных.

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