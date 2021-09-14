«Услышал решение суда, развернулся и вышел»: в Луцке разыскивают подозреваемого в изнасиловании

Главное: Из здания Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал подсудимый. По данным СМИ, мужчину подозревают в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

Детали: Вечером 13 сентября в ходе заседания Луцкого суда по смене меры пресечения произошло ЧП. Как сообщает Zaxid.net, когда судья зачитал решение об аресте мужчины, тот бросился наутек.

При этом, как утверждается, в зале отсутствовал конвой.

В полиции Волыни подтвердили факт побега и сообщили, что разыскивают беглеца. Известно, что он был одет в спортивный костюм.

Как сообщают «Волынские новости» со ссылкой на пресс-секретаря службы судебной охраны в Волынской области Евгению Ковтун, функцию конвоирования должна была осуществлять полиция. «Служба судебной охраны не имела права его задерживать, потому что не была предупреждена о приговоре судьи. Сотрудники не были в зале заседания, где был вынесен приговор, их не предупредили о нем. Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования», — рассказала она.

По информации «Суспильного», беглеца обвиняют в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

Как рассказал судья-спикер Вячеслав Покидюк, мужчина исчез после избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Он покинул зал заседаний, вышел из здания суда и скрылся в неизвестном направлении.

«Он был объявлен в розыск в связи с уклонением, в суд он не являлся. Он не бежал из-под конвоя, он не был в боксах предусмотренных, он самовольно пришел, услышал решение суда, развернулся и вышел», — объяснил он.

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