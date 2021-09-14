Сегодня общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше: названа причина

Главное: Сегодня вечером на один час будет продлена работа ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов. При этом возможны ограничения на входе в станции метро «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого». Это связано с игрой первого тура Лиги чемпионов с участием ФК «Динамо» (Киев), которая пройдет на НСК «Олимпийский».

Детали: В ночь с 14 на 15 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча первого тура Лиги чемпионов между командами «Динамо» (Киев) и «Бенфика» (Лиссабон), работа столичного метро и наземного общественного пассажирского транспорта будет продлена на один час. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс», в частности, в ночь с 14 на 15 сентября на один час продлят работу маршрутов:

— троллейбусных — №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

— трамвайных — №№ 1, 8, 28.

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Кроме этого, возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры — станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. «Киевский метрополитен» приносит извинения за неудобства и призывает соблюдать масочный режим.

В тему: Сегодня,14 сентября, киевское «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против португальской «Бенфики». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский», начало в 22:00. По прогнозам авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, киевляне являются фаворитами противостояния.

Как сообщают СМИ, на игре ожидается присутствие около 43 тыс. зрителей.