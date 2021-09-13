Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать

Александр Панько
13.09.21 22:22
101
В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать

Главное: В Украине вводят два вида COVID-сертификатов. На тех, кто получил, одну или две прививки, могут действовать разные ограничения. Новые правила заработают через неделю.

Детали: Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19.

«Желтый» сертификат можно будет получить после первой прививки, «зеленый» — после второй.

Это повлияет на карантинные ограничения для владельцев сертификатов. Так, при введении «желтого» уровня эпидемиологической опасности учебные заведения смогут продолжать работу, если у 80% сотрудников будут «желтые» или «зеленые» сертификаты.

Также ограничения не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае же введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат. Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.

Кроме того, при наличии у человека, пересекающего границу Украины, «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

В МОЗ обращают внимание, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате. Печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

В тему: На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко выступил с инициативой ослабления карантинных ограничений для вакцинированных украинцев.

Сегодня эту идею поддержал Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Тэги: Кабинет Министров Украины, здоровье, карантин, сертификат, вакцина, вакцинация, новости Украины, COVID-19, вакцина от коронавируса, COVID-сертификат

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

О тайных знаниях
12.09.21 18:03

О тайных знаниях

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.09.21 19:50

На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
13.09.21 19:33

Всемирный банк выдвинул Украине суровые условия
13.09.21 19:25

В РПЦ считают, что Варфоломей своим вторжением в Украину выполнил политический заказ
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 18:11

СМИ утверждают, что нардеп Гео Лерос якобы получил $60 тысяч за организацию поджога собственного автомобиля
13.09.21 18:10

Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
13.09.21 17:40

Священник УПЦ объяснил, почему человек бывает несчастным
13.09.21 16:59

Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
13.09.21 16:24

Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 16:24

Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев
13.09.21 14:53

В интернете нашли сайт с личными данными десятков миллионов украинцев
13.09.21 13:07

Столичных сбушников заподозрили в вымогательстве денег биткоинами
13.09.21 10:56

Зеленский разрешил жителям ОРДЛО голосовать на российских выборах
13.09.21 08:51

Коронавирус в Украине: 1 205 заболевших и 18 погибших
12.09.21 11:07

Одним из призеров Венецианского кинофестиваля стал фильм о жизни в Одесской женской тюрьме
11.09.21 09:44

В ближайшее время должна появиться вакцина от коронавируса для детей
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
08.09.21 15:07

Газ рекордно подорожал в Европе
07.09.21 20:19

В Херсоне подвыпивший мужчина едва не убил своего ребенка, уронив его во время танца
Фото и Видео
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
В Украине появился крайне необычный электрокар
В Украине появился крайне необычный электрокар
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в одном из киевских спальников
Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в одном из киевских спальников
В Донецкой области полицейские украли... урну
В Донецкой области полицейские украли... урну
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.