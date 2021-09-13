В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать

Главное: В Украине вводят два вида COVID-сертификатов. На тех, кто получил, одну или две прививки, могут действовать разные ограничения. Новые правила заработают через неделю.

Детали: Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые «желтый» или «зеленый») и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19.

«Желтый» сертификат можно будет получить после первой прививки, «зеленый» — после второй.

Это повлияет на карантинные ограничения для владельцев сертификатов. Так, при введении «желтого» уровня эпидемиологической опасности учебные заведения смогут продолжать работу, если у 80% сотрудников будут «желтые» или «зеленые» сертификаты.

Также ограничения не будут действовать, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае же введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат. Действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов «зеленого» COVID-сертификата.

Кроме того, при наличии у человека, пересекающего границу Украины, «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

В МОЗ обращают внимание, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате. Печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

В тему: На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко выступил с инициативой ослабления карантинных ограничений для вакцинированных украинцев.

Сегодня эту идею поддержал Кабмин во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.