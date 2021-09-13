На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

Главное: На Закарпатье в селе Горинчово (Дилок) Хустского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Александра Свирского.

После завершения освящения владыка совершил Божественную литургию в новом храме.

Во время богослужения молились за мир в Украине и об избавлении от коронавирусной инфекции.

Митрополит Марк благословил всех и поздравил с событием в жизни общины.

Как сообщалось, на Сумщине в селе Вязенка Путивльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Симеона Столпника, а на Житомирщине в селе Раевка Радомышльского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь пророка Божия Илии.