СМИ утверждают, что нардеп Гео Лерос якобы получил $60 тысяч за организацию поджога собственного автомобиля

Народный депутат Гео Лерос якобы мог сам спланировать поджог собственного авто Mercedes Benz, которое произошло 28 августа 2020 года. Об этом говорится в расследовании, опубликованном Znaj.ua.

«Сразу после этого Лерос начал активно светиться в СМИ, рассказывая о том, что поджог — ответ на его деятельность по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти», — напомнило СМИ.

Однако уничтожение автомобиля и последующие события могли быть частью плана самого Лероса, о чем, возможно, свидетельствуют видеозаписи с его участием датированные июлем 2020 года. На них нардеп, позиционирующий себя как антикоррупционер и критик Офиса Президента, якобы получает увесистый пакет с суммой в предположительно 60 тысяч долларов. Далее он рассказывает о плане, названном им «четырехходовочкой».

Согласно задумке, Лерос якобы должен был анонсировать брифинг, где собирался рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Киева Виталий Кличко, пишет издание.

«Для привлечения внимания общественности, нардеп предлагает сжечь свое авто, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков. Удивительно, но все планы Лероса, попавшие на данное видео от 24 июля 2020-го, позднее воплотились в жизнь», — резюмировало СМИ.