Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких

Главное: Состояние российского режиссера Андрея Звягинцева ухудшилось. У него диагностировали поражение легких почти на 90%.

Детали: Состояние российского режиссера Андрея Звягинцева, с лета проходящего лечение от коронавируса, ухудшилось. Об этом сообщает МК.

О болезни Звягинцева стало известно в начале июля. Состояние пациента сразу оценивалось как тяжелое, его госпитализировали в центр ФМБА, а спустя месяц перевели в московскую горбольницу имени Давыдовского. У режиссера диагностировали поражение легких почти на 90%. Также сообщалось, что Звягинцев проходит лечение в одной из клиник Германии.

Сейчас состояние режиссера крайне тяжелое. Хотя тесты на COVID-19 у него отрицательные, поражение легких остается масштабным.

СМИ также публиковали сообщения о том, что режиссер якобы при смерти. Однако, оказалось, что на самом деле об угрозе жизни речи не идет.

Звягинцев — обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).