Эксперты предрекли «Динамо» очень непростой матч с «Бенфикой»

Главное: Сегодня «Динамо» играет с «Бенфикой». Киевлян не считают фаворитами.

Детали: Во вторник, 14 сентября, киевское «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против португальской «Бенфики». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский».

Свой прогноз на игру дали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Чемпиона Украины не считают фаворитом противостояния: на нашу победу ставят 3,3 к 1.

Ничью оценили как 3,25 к 1, а победу гостей – 2,3 к 1.

При этом самым вероятным исходом битвы называют ничью 1-1 (6,5 к 1).

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