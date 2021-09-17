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Новости > День спасателя Украины: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

День спасателя Украины: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

Агата Кловская
17.09.21 05:57
119
День спасателя Украины: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

Сегодня, 17 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День спасателя Украины и День Конституции и Гражданства в США.

День спасателя Украины

Праздник совпадает с празднованием Дня Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», с давних времен являющейся прямой покровительницей пожарных.

В первые годы своей независимости в Украине существовало два отдельных праздника: День пожарника отмечали в январе, а День спасателя в октябре. Начиная с 2004 года, вместо этих двух торжественных дат был введен единый праздник 17 сентября, который назывался День работников гражданской защиты. В 2008 году президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, после которого его переименовали в День спасателя. С тех пор дата и название не изменялись.

Празднуют сегодня сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (служба была создана в 2012 году).

День Конституции и Гражданства в США

Сравнительно молодой праздник, который начал отмечаться с 2001 года. Данная знаменательная дата была введена в повседневный обиход благодаря распоряжению главы государства Джорджа Буша. Это решение ознаменовало точную дату праздника, а последующая неделя за ним по праву считалась Неделей Конституции.

17 сентября 1787 года в США была создана и принята самая первая в истории государства Конституция. Этот документ был заверен всеми представителями «всемогущего» Конгресса (вышедших и выбранных из двенадцати штатов). В документе четко прописывались и формулировались все свободы и права граждан огромной страны. До этого знаменательного для государства события все существовали по законам, которые были сформулированы в статьях конфедерации. Конечно, изначально, это был «сырой» документ, который нуждался в качественной доработке. Именно это и сделали уже через два года и назвали данное усовершенствование «Билль о правах».

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день безопасности пациентов;

- День памяти святого пророка Моисея;

- В 1773 году началось крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

Тэги: США, общество, мир, праздники, новости Украины, ГСЧС

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